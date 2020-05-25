Как понять свой рецепт на очки?

Автор: Кристина Владимировна Дунайцева
оптометрист салонов Таганка, в Чертаново
Давайте разберемся, какая информация скрывается за обозначениями в рецепте на очки. На что необходимо обратить в пристальное внимание. Прочитав наш материал, вы совершенно точно будете знать, что выписал вам офтальмолог и для чего.
Срок действия рецепта не определен строго. Его актуальность зависит от многих факторов: вашего возраста, степени основного нарушения зрения, наличия сопутствующих нарушений, течения и характера общих заболеваний, приема некоторых препаратов. В любом случае рекомендуется проверять зрение и актуальность рецепта не реже одного раза в год. А если у вас есть рецепт, но очки вы по нему не носите более 3 месяцев, то перед заказом очков желательно ещё раз уточнить параметры зрения.
Международное обозначение правого и левого глаз. OD - правый, OS - левый. В офтальмологии, во избежание путаницы, принято всегда указывать сначала правый глаз, затем левый.
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Этот параметр используется для описания прогрессивных, бифокальных и офисных линз. Аддидация означает разницу между оптической силой линзы необходимой для коррекции зрения вдаль и вблизи.
Это ваши диоптрии или оптическая сила линзы. Перед значением SPH стоит знак «+», когда у вас дальнозоркость и вы плохо видите вблизи, либо знак «-», когда у вас близорукость и вы плохо видите вдаль. Это один из самых важных параметров при выборе очков.
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Это поле заполняется, если врач диагностировал у вас астигматизм. Перед этим значением также ставят знак «+» или «-». Значение цилиндра со знаком минус - для исправления миопического (близорукого) астигматизма, а со знаком плюс - для коррекции гиперметропического (дальнозоркого) астигматизма.
Обозначает ось цилиндрического наклона в градусах. показатель может варьироваться от 0 до 180 градусов.
Заполненное поле означает наличие косоглазия, нарушение положения глаз. Для коррекции такого зрения назначают специальные линзы – призматические.
Используется для обозначения дистанции между зрачками. Измеряется в миллиметрах. В скобках может указываться для каждого глаза отдельно.
Определяет, как вы будете использовать очки в повседневной жизни: для постоянного ношения, для близи, для работы или для вождения и т.д. Назначение влияет на правильный подбор оправы и очковых линз.