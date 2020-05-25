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Как понять свой рецепт на очки?

 

Кристина Владимировна Дунайцева

Автор: Кристина Владимировна Дунайцева
оптометрист салонов Таганка, в Чертаново

Давайте разберемся, какая информация скрывается за обозначениями в рецепте на очки. На что необходимо обратить в пристальное внимание. Прочитав наш материал, вы совершенно точно будете знать, что выписал вам офтальмолог и для чего.

1. Дата выписанного рецепта

 

Срок действия рецепта не определен строго. Его актуальность зависит от многих факторов: вашего возраста, степени основного нарушения зрения, наличия сопутствующих нарушений, течения и характера общих заболеваний, приема некоторых препаратов. В любом случае рекомендуется проверять зрение и актуальность рецепта не реже одного раза в год. А если у вас есть рецепт, но очки вы по нему не носите более 3 месяцев, то перед заказом очков желательно ещё раз уточнить параметры зрения.

Дата выписанного рецепта

 

OD и OS

2. OD и OS 

 

Международное обозначение правого и левого глаз. OD - правый, OS - левый. В офтальмологии, во избежание путаницы, принято всегда указывать сначала правый глаз, затем левый.

 

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3. ADD - аддидация

 

Этот параметр используется для описания прогрессивных, бифокальных и офисных линз. Аддидация означает разницу между оптической силой линзы необходимой для коррекции зрения вдаль и вблизи.

ADD - аддидация

 

SPH - сфера

4. SPH - сфера 

 

Это ваши диоптрии или оптическая сила линзы. Перед значением SPH стоит знак «+», когда у вас дальнозоркость и вы плохо видите вблизи, либо знак «-», когда у вас близорукость и вы плохо видите вдаль. Это один из самых важных параметров при выборе очков.

 

Получить рецепт на очки

 

5. CYL - цилиндр

 

Это поле заполняется, если врач диагностировал у вас астигматизм. Перед этим значением также ставят знак «+» или «-». Значение цилиндра со знаком минус - для исправления миопического (близорукого) астигматизма, а со знаком плюс - для коррекции гиперметропического (дальнозоркого) астигматизма.

CYL - цилиндр

 

AXIS/AX - ось

6. AXIS/AX - ось

 

Обозначает ось цилиндрического наклона в градусах. показатель может варьироваться от 0 до 180 градусов.

 

7. PRISM - призма

 

Заполненное поле означает наличие косоглазия, нарушение положения глаз. Для коррекции такого зрения назначают специальные линзы – призматические.

PRISM - призма

 

PD/DP/РЦ (Межзрачковое расстояние или расстояние между центрами зрения)

PD/DP/РЦ (Межзрачковое расстояние или расстояние между центрами зрения)

 

Используется для обозначения дистанции между зрачками. Измеряется в миллиметрах. В скобках может указываться для каждого глаза отдельно.

 

9. Назначение

 

Определяет, как вы будете использовать очки в повседневной жизни: для постоянного ношения, для близи, для работы или для вождения и т.д. Назначение влияет на правильный подбор оправы и очковых линз.

Назначение

Все это - основные обозначения в рецепте. Безусловно, встречаются индивидуальные параметры, о которых доктор более подробно рассказывает на приёме. Очень важно знать о том, что рецептом на очки не является распечатка, полученная при измерении вашего зрения на авторефрактометре. Этот прибор показывает данные объективной рефракции и направление оси цилиндра при наличии астигматизма. Результаты измерений обосновывает только офтальмолог, назначая при этом окончательную "субъективную" коррекцию. Такие данные получают после опроса пациента и на основании различных диагностических тестов.

 

Еще немного о параметрах рецепта

Нередки случаи, когда пациенты сталкиваются с непонятным для них явлением: при заказе очков в мастерской приемщик может изменить параметры линз. К примеру, доктор в оптике выписал такой рецепт:
  • OD sph — cyl +0,5 ax 180
  • OS sph — cyl +0,5 ax 0
  • DP=52мм
В мастерской на бланке заказа может появиться запись следующего вида:
  • OD sph +0,5 cyl −0,5 ax 90
  • OS sph +0,5 cyl −0,5 ax 90
  • DP=52мм
Это называется «транспозиция цилиндра». В таком случае не стоит беспокоиться. Это технический момент и никакого обмана тут нет. Астигматической линзе всегда соответствуют две равнозначные записи: одна с плюсовым цилиндром, а другая — с минусовым. Переход от одной записи к другой и называется транспозицией цилиндра. Для этого специалисту приходится сделать следующее:
  1. Сложить силу сферы и цилиндра с учетом знака для получения нового значения силы сферы: в данном случае 0+0,5 дает значение sph +0,5
  2. Изменить знак силы цилиндра для получения нового значения силы цилиндра: +0,5 заменяем «плюс» на «минус» и получаем cyl −0,5
  3. Изменить положение оси на 90 градусов: 180 градусов превращается в 90, так же, как 0 в 90.
Вот таким образом и могут появиться две внешне разные записи, но по сути означающие одинаковые параметры линз для очков.

 

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Как понять свой рецепт на очки?

Опубликовано: 25.05.2020


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