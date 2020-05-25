Как понять свой рецепт на очки?

Автор: Кристина Владимировна Дунайцева

оптометрист салонов Таганка, в Чертаново

Давайте разберемся, какая информация скрывается за обозначениями в рецепте на очки. На что необходимо обратить в пристальное внимание. Прочитав наш материал, вы совершенно точно будете знать, что выписал вам офтальмолог и для чего.

1. Дата выписанного рецепта

Срок действия рецепта не определен строго. Его актуальность зависит от многих факторов: вашего возраста, степени основного нарушения зрения, наличия сопутствующих нарушений, течения и характера общих заболеваний, приема некоторых препаратов. В любом случае рекомендуется проверять зрение и актуальность рецепта не реже одного раза в год. А если у вас есть рецепт, но очки вы по нему не носите более 3 месяцев, то перед заказом очков желательно ещё раз уточнить параметры зрения.