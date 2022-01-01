Первые из них открылись еще в 1991 году. Оптика, для которой Москва стала родным городом, постепенно расширялась и охватила не только столицу, но и Подмосковье, а также другие города, например, Оренбург.

Сегодня в каждом нашем магазине оптики представлены очки по цене, которая устроит даже самого требовательного покупателя. Если вам необходимы качественные оправы, модные солнцезащитные очки - посетите любой из 45 магазинов! А тех, кто часто заходит в оптику за контактными линзами, мы также приглашаем в нашем интернет-магазине LINZI.RU.

Оправы, как и солнцезащитные очки, требуют особого внимания при подборе. В нашей оптике работают опытные консультанты, которые учитывают всё до мелочей, перед тем как предложить покупателю те или иные очки.

Мы уверены, что хорошие очки – это качественные линзы. На официальном сайте нашей оптики вы можете познакомиться с ассортиментом линз производства Германии, Италии, Кореи, Франции и России.

Но все же стоит помнить оптика – это не только заказ очков. Одним из важных направлений работы компании является диагностика зрения. У нас трудятся врачи-офтальмологи и оптометристы с большим стажем. Особое внимание в компании уделяется детской офтальмологии. В большинстве салонов можно проверить зрение и выписать рецепт у детского окулиста.

В список наших услуг входит также изготовление и ремонт любых очков. Приходите! Мы всегда рады видеть вас!