Москва
+7 (495) 258-258-2 Перезвоните мне
0
0
Москва
+7 (495) 258-258-2
Корзина
0
Избранное
0
Две девушки в очках
Наши
салоны
Две девушки в очках
Оправы
для очков
Две девушки в очках
Контактные
линзы
Две девушки в очках
Солнцезащитные
очки

Запишитесь к специалисту
на проверку зрения

Кистинева Екатерина Тимофеевна
Кистинева Екатерина Тимофеевна
Оптометрист | Салон в г. Мытищи
Радванская Елена Владиславовна
Радванская Елена Владиславовна
Врач-офтальмолог | ТЦ Митино
Гурова Елена Викторовна
Гурова Елена Викторовна
Оптометрист | Салон в Строгино
Киржаков Артур Давидович
Киржаков Артур Давидович
Оптометрист | Салон на Бабушкинской
Бубнова Любовь Анатольевна
Бубнова Любовь Анатольевна
Врач-офтальмолог, зам.гл.врача | ТРК Vegas
Щеголев Семен Артемович
Щеголев Семен Артемович
Оптометрист | ТЦ Этажи в Ясенево
Коротеева Галина Николаевна
Коротеева Галина Николаевна
Врач-офтальмолог | ТЦ Метромаркет
Сарычева Ирина Александровна
Сарычева Ирина Александровна
Оптометрист | ТЦ Галерея Аэропорт
Фомичева Татьяна Владимировна
Фомичева Татьяна Владимировна
Врач-офтальмолог | ТЦ Ареал
Тарасова Надежда Петровна
Тарасова Надежда Петровна
Оптометрист | ТЦ Ареал
Рогальская Светлана Владимировна
Рогальская Светлана Владимировна
Оптометрист | ТЦ Ареал
Мухаметова Ильмира Равилевна
Мухаметова Ильмира Равилевна
Врач-офтальмолог  | Салон на Полянке
Записаться на прием Выбрать специалиста

Популярные товары

Солнцезащитные очки
LENNY LANCE 22045 01 (+5 КЛИПОНОВ)
Солнцезащитные очки LENNY LANCE 22045 01 (+5 КЛИПОНОВ) Солнцезащитные очки LENNY LANCE 22045 01 (+5 КЛИПОНОВ)
8 900 Р
SALE
RAY-BAN 3447 029 (53)
Солнцезащитные очки RAY-BAN 3447 029 (53) Солнцезащитные очки RAY-BAN 3447 029 (53)
21 000 Р 16 800 Р
INVU B1208 B
Солнцезащитные очки INVU B1208 B Солнцезащитные очки INVU B1208 B
6 900 Р
TRUSSARDI 579 6Y1
Солнцезащитные очки TRUSSARDI 579 6Y1 Солнцезащитные очки TRUSSARDI 579 6Y1
13 900 Р
NEW
IC BERLIN NASH BLACK TO GREY
Солнцезащитные очки IC BERLIN NASH BLACK TO GREY Солнцезащитные очки IC BERLIN NASH BLACK TO GREY
76 900 Р
NEW
CARTIER 0330S 007
Солнцезащитные очки CARTIER 0330S 007 Солнцезащитные очки CARTIER 0330S 007
Цена по запросу
NEW
TATTVA TEGER G-BL-DBL
Солнцезащитные очки TATTVA TEGER G-BL-DBL Солнцезащитные очки TATTVA TEGER G-BL-DBL
24 900 Р
NEW
MAYBACH THE MAGIC II MG-WDI-M13
Солнцезащитные очки MAYBACH THE MAGIC II MG-WDI-M13 Солнцезащитные очки MAYBACH THE MAGIC II MG-WDI-M13
459 900 Р
Смотреть все
Каталог оправ
LENNY LANCE 1070 4
Оправа LENNY LANCE 1070 4 Оправа LENNY LANCE 1070 4
7 900 Р
ROLLES 2115 5
Оправа ROLLES 2115 5 Оправа ROLLES 2115 5
4 900 Р
HIT!
VERSACE 3293 GB1 (55)
Оправа VERSACE 3293 GB1 (55) Оправа VERSACE 3293 GB1 (55)
21 600 Р
NEW
AMSHAR 8779 4
Оправа AMSHAR 8779 4 Оправа AMSHAR 8779 4
1 900 Р
NEW
AMSHAR 8779 3
Оправа AMSHAR 8779 3 Оправа AMSHAR 8779 3
1 900 Р
NEW
AMSHAR 8779 2
Оправа AMSHAR 8779 2 Оправа AMSHAR 8779 2
1 900 Р
NEW
AMSHAR 8728 6
Оправа AMSHAR 8728 6 Оправа AMSHAR 8728 6
2 900 Р
NEW
AMSHAR 8728 2
Оправа AMSHAR 8728 2 Оправа AMSHAR 8728 2
2 900 Р
Смотреть все
Как записаться к главному врачу Елене Вильгельмовне Нам?
Как записаться к главному врачу Елене Вильгельмовне Нам?
..
Читать подробнее
Телеграм-эфир 21 июля. Разговор с детским офтальмологом!
Телеграм-эфир 21 июля. Разговор с детским офтальмологом!
..
Читать подробнее
Ремонт и изготовление очков. Телеграм-эфир!
Ремонт и изготовление очков. Телеграм-эфир!
..
Читать подробнее
Падает зрение? Обсудим в онлайн-эфире Телеграм
Падает зрение? Обсудим в онлайн-эфире Телеграм
..
Читать подробнее
Все новости
Катаракта и близорукость
Катаракта и близорукость
Читать подробнее
Очки при дальнозоркости
Очки при дальнозоркости
Очки при дальнозоркости - "плюсовые" (или по-латински "convex" - "собирательные") усиливают преломляющую силу глаза, и изображение попадает на сетчатку, что обеспечивает четкое зрение. В профиль такая линза напоминает веретено - тонкая по краю, толстая в центре.
Читать подробнее
Дальнозоркость
Дальнозоркость
Дальнозоркость, или гиперметропия - это такое нарушение рефракции, - преломления лучей света, при котором изображение объекта попадает не на сетчатку, а за нее. Встречается достаточно часто, в среднем наблюдается у 25% населения.
Читать подробнее
Ложная близорукость
Ложная близорукость
Ложная близорукость имеет симптомы, схожие с истинной, но это состояние обратимо, если начать своевременную коррекцию и лечение.
Читать подробнее
Все статьи

Отзывы наших клиентов

Евгения
Салон: ТЦ Европолис Ростокино
Адрес: Москва, ул. Проспект Мира, д. 211, корпус 2
Я бы хотела отметить работу Людмилы Чухломиной. Так меня порадовала работа с этим прекрасным Человеком, что я не поленилась записать ее данные и написать отзыв. Так вот, Людмила - умница! Очень понятлива, заботлива и компетентна. Сразу уловила мои желания и не на минуту не оставляла. Помогла выбрать самую лучшую оправу. Я счастлива и приду снова (хотя делаю это постоянно), но теперь сразу пойду в этот салон. Людмила, спасибо за Ваш профессионализм и эмпатию=)
Яна Валерьевна Брыткова
Лия Камильевна - замечательный специалист. Прекрасно подобрала очки. Оптимально. Чётко. Профессионально.
Евгений
Салон: ТЦ Ареал
Адрес: Москва, Алтуфьевское шоссе, д.86, корп.1
Хочу выразить признательность сотрудникам салона м. Алтуфьево. Благодарю за высочайший профессионализм и клиентоориентированность. Персональное спасибо Тарасовой Надежде Петровне за диагностику зрения, Телышеву Алексею Владимировичу за подбор оправы, Лисициной Ольге за подбор линз. Получил истинное удовольствие от посещения салона, общения с сотрудниками и заказа очков.
Юлия
Выражаю огромную благодарность Рязанцеву Александру Витальевичу: доктор провел тщательную диагностику, разъяснил в мельчайших подробностях все нюансы, дал рекомендации для комфортного использования очков и ответил на все вопросы. Большое-большое спасибо за замечательную консультацию высочайшего уровня!
Юлия
Салон: Гипермаркет Лента
Адрес: Москва, Ярославское шоссе, 54
Выражаю благодарность Елене: всегда очень внимательное отношение, доброжелательность и готовность помочь с выбором с учетом всех порой противоречивых пожеланий. Спасибо за терпение и профессионализм!
Наталия Алиевна Сеничкина
Салон: ТЦ Дружба
Адрес: Москва, ул. Новослободская, 4, ТЦ "Дружба", 1 этаж.
Очень хороший салон, доброжелательные девочки, внимательные. Подобрали оправу быстро-удобную. Большое спасибо врачу Ивановой Татьяне Игоревне за профессиональный подбор очков. Всё нравится, посещаю этот салон не первый год. Желаю всем сотрудникам здоровья и успехов.
Алтынай
Салон: Салон в Марьино
Адрес: Москва, Новочеркасский бульвар, д.55
Очень тёплая, дружелюбная атмосфера. Красивый, светлый салон. Потрясающее разнообразие оправ. Особенно понравилась менеджер Краснова Юлия Владимировна - вежливая, очень внимательная. Сегодня спустя год меняла носоупоры, Юлия Владимировна аккуратно, качественно и быстро все заменила! Прекрасное отношение к покупателям! При подборе очков предлагает самый оптимальный вариант для клиента. С удовольствием могу порекомендовать этот салон! Лучшие!
Алена
Салон: Салон в Строгино
Адрес: Москва, Строгинский бульвар, 7 корп.1
Очень уютный салон с приличным выбором оправ и солнцезащитных очков. Сотрудники всегда очень внимательны, выслушают и предложат варианты решения вопроса. В кабинете врача работают специалисты своего дела
Александр Кузнецов
Салон: ТЦ Митино
Адрес: Москва, ул. Митинская, 40, ТЦ "Митино"
Признателен Наталье Матвеевой за рекомендации и подбор очков. Культурно, уважительно, профессионально! А вот коллега по смене не на высоте.
Дмитрий
Салон: Салон в Бутово
Адрес: Москва, ул. Скобелевская , д.1
Записался на проверку и подбор первых линз, спасибо Дубовец А Д. Отличный специалист! Все рассказали грамотно, можно сказать прям разжевали до мелочи, как правильно снимать и надевать линзы, спасибо вам за советы, они очень быстро помогли!)

О компании Оптик Сити

Заботимся о вашем зрении с 1991 года
Фото салона Оптик сити Фото салона Оптик сити Фото салона Оптик сити
01
/

ОПТИК СИТИ - ЭТО ОБЪЕДИНЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ ОПТИЧЕСКИХ САЛОНОВ, РАБОТАЮЩИХ ПО СИСТЕМЕ ФРАНЧАЙЗИНГА ПОД ЕДИНЫМ БРЕНДОМ.

Первые из них открылись еще в 1991 году. Оптика, для которой Москва стала родным городом, постепенно расширялась и охватила не только столицу, но и Подмосковье, а также другие города, например, Оренбург.

Сегодня в каждом нашем магазине оптики представлены очки по цене, которая устроит даже самого требовательного покупателя. Если вам необходимы качественные оправы, модные солнцезащитные очки - посетите любой из 45 магазинов! А тех, кто часто заходит в оптику за контактными линзами, мы также приглашаем в нашем интернет-магазине LINZI.RU.

Оправы, как и солнцезащитные очки, требуют особого внимания при подборе. В нашей оптике работают опытные консультанты, которые учитывают всё до мелочей, перед тем как предложить покупателю те или иные очки.

Мы уверены, что хорошие очки – это качественные линзы. На официальном сайте нашей оптики вы можете познакомиться с ассортиментом линз производства Германии, Италии, Кореи, Франции и России.

Но все же стоит помнить оптика – это не только заказ очков. Одним из важных направлений работы компании является диагностика зрения. У нас трудятся врачи-офтальмологи и оптометристы с большим стажем. Особое внимание в компании уделяется детской офтальмологии. В большинстве салонов можно проверить зрение и выписать рецепт у детского окулиста.

В список наших услуг входит также изготовление и ремонт любых очков. Приходите! Мы всегда рады видеть вас!

Огромный
ассортимент
Более 5 000 моделей очков от известных брендов
Гарантия
качества
Если вас что-то не устроит, вернем Вам деньги
Сертифицированная
продукция
Только сертифицированная продукция от ведущих мировых производителей
Профессиональные
врачи
У нас работают профессиональные врачи и оптики

Как нас найти?

Фильтр

Введите станцию метро

Поиск магазина по параметрам

Сбросить
Подобрать
Салоны
Запись
Контакты
0
Избранное
0
Корзина
Заявка на обратный звонок
Оставьте заявку и мы перезвоним в течение 15 минут
Введите цифры расположенные только на цветном фоне (пример)
Нажимая «Отправить», вы соглашаетесь с Договором оферты, включая согласие на обработку персональных данных
    Показаны результаты по запросу
    Ок Ок

    Готово!
    Заявка отправлена

    Спасибо за обращение! В ближайшее время с Вами свяжется представитель компании Оптик Сити и ответит на все интересующие вопросы.

    Медведь

    Определять автоматически